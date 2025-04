Cómo Evitar Recargos si Existe Saldo Negativo en la Declaración Anual

* Acude con un Contador o Asesor Fiscal.

Ciudad de México; 27 de Abril de 2025.- Cada abril, los contribuyentes en México deben presentar su Declaración Anual ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Este trámite es fundamental para actualizar el estado fiscal de las personas físicas, pero no siempre el resultado es favorable.

Aunque en muchos casos se obtiene un saldo a favor que puede devolverse, también puede ocurrir que se registre un saldo en contra o un saldo en cero, generando incertidumbre sobre los pasos a seguir.

Cuando el saldo es negativo, significa que el contribuyente debe pagar una cantidad adicional al SAT. Este escenario puede ser consecuencia de errores en la declaración, omisión de ingresos, o falta de cumplimiento de todas las obligaciones fiscales a lo largo del año.

Por ello, es esencial entender qué significa este saldo y cómo regularizarse de forma adecuada para evitar multas y recargos.

Un saldo en contra es el resultado de un análisis fiscal donde el SAT determina que el contribuyente tiene un adeudo pendiente. Básicamente, se concluye que no se pagaron todos los impuestos correspondientes durante el año fiscal.

Entre las razones más comunes que pueden originar un saldo negativo se encuentran:

*Declarar ingresos incompletos o no reportar ingresos adicionales.

*No aplicar correctamente las deducciones fiscales permitidas.

*Cometer errores en el llenado de la declaración anual.

*Recibir ingresos de diferentes fuentes sin retenciones adecuadas.

Cuando el SAT detecta esta diferencia, emite un acuse de recibo donde se especifica el monto que se debe pagar. A partir de ese momento, el contribuyente tiene dos opciones: pagar la cantidad en una sola exhibición o solicitar facilidades de pago en parcialidades. Cada modalidad genera una línea de captura distinta, con una fecha límite para cumplir con el pago sin incurrir en recargos adicionales.

Durante la Declaración Anual 2025, las personas físicas tendrán como fecha límite el 30 de abril para cumplir con su trámite. Una vez presentada la declaración, el resultado puede ser:

*Saldo a favor: El contribuyente tiene derecho a solicitar la devolución de impuestos.

*Saldo en cero: No se debe ni se tiene saldo a favor, por lo que no hay obligación de pago, pero sí se debe guardar el comprobante de presentación.

*Saldo en contra: El contribuyente debe pagar el monto adeudado.

Si al realizar la declaración obtienes un saldo en cero, simplemente debes conservar el comprobante como prueba del cumplimiento de tus obligaciones fiscales. No será necesario efectuar pagos ni solicitar devoluciones.

En caso de saldo negativo, es importante actuar con prontitud. Primero, revisa cuidadosamente el resumen de tu declaración para entender de dónde proviene el adeudo. Verifica si omitiste ingresos, aplicaste mal alguna deducción o cometiste algún error. Ante cualquier duda, acudir con un contador o asesor fiscal puede ayudarte a revisar la información y encontrar posibles correcciones.