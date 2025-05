Republicanos Frenan el Plan fiscal de Trump Para Cobrar Impuesto de 5% a las Remesas

*Afirman que Aumentará el Déficit Presupuestario.

Un grupo de legisladores republicanos frenó este viernes el avance del plan de recortes fiscales impulsado por el presidente Donald Trump, que incluye el polémico impuesto del 5% a las remesas enviadas fuera de Estados Unidos.

En una reunión celebrada el viernes por el Comité de Presupuesto de la Cámara Baja, cinco legisladores republicanos votaron en contra del proyecto debido a que “aumentaría el déficit presupuestario».

La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió este viernes que la propuesta impulsada por legisladores republicanos en Estados Unidos para gravar las remesas no sólo es injusta, sino que violaría tratados, en particular el acuerdo para evitar la doble tributación.

Tras el bloqueo del viernes, el megaproyecto podría quedar estancado en esa comisión.

El ambicioso proyecto de recortes tributarios y ajustes al gasto social, conocido como “One Big Beautiful Bill”, buscaba prorrogar las exenciones fiscales aprobadas en 2017, introducir nuevas rebajas y crear un impuesto del 5% a las remesas enviadas al extranjero.

La propuesta generó este viernes críticas por parte de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien la calificó como injusta y discriminatoria para los migrantes mexicanos.

Cinco de los 21 republicanos del panel votaron a favor de bloquear la medida, afirmando que seguirán sin apoyarla a menos que el presidente de la Cámara, Mike Johnson, acepte nuevos recortes al programa de asistencia sanitaria Medicaid para las rentas más bajas y la derogación total de las rebajas fiscales a la energía verde aplicados por los demócratas.

Tal como está redactado, el proyecto añadiría billones de dólares a la deuda de 36.2 billones del Gobierno federal durante la próxima década.

«Esto no es fanfarronear», dijo el legislador por Carolina del Sur Ralph Norman, uno de los conservadores que mostró su oposición pública al proyecto en los últimos días. «Llegaremos a un acuerdo en algún punto, pero sin ceder en todo».

Es probable que la votación sea solo un revés temporal para la medida en un Congreso bajo control de los republicanos de Trump y que hasta ahora no ha rechazado ninguna de sus peticiones legislativas.

No obstante, podría retrasar los planes para una votación en el pleno la próxima semana.

Los republicanos están divididos entre los partidarios de la línea dura, que ven el paquete como su mejor oportunidad para reducir el gasto, y los más moderados de distritos competidos, que temen que recortes muy profundos pongan en peligro la mayoría republicana de 220-213 escaños de la Cámara en las elecciones de mitad de mandato de 2026.

El presidente del comité, Jodey Arrington, republicano por Texas, subrayó la importancia de la legislación para los votantes que llevaron a Trump a la Casa Blanca y dieron al partido el control total del Congreso en noviembre.

«Quieren políticas de sentido común. Y quieren de todos nosotros un compromiso para poner a Estados Unidos y a los estadounidenses en primer lugar. Démosle a la gente lo que votó», afirmó.