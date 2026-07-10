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Segob Reporta Entrega Voluntaria de 11 mil Armas de Fuego en el País

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* En el Programa «Sí al Desarme, Sí a la Paz»

Ciudad de México; 9 de Julio.- En el marco del Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado a poner un alto al fuego porque «nada vale la vida de otra persona».
Al encabezar el programa «Sí al Desarme, Sí a la Paz» en el atrio de la Basílica de Guadalupe y ante autoridades eclesiásticas, Sheinbaum Pardo también pidió a las familias mexicanas que abracen a sus hijos e hijas, y reiteró el llamado a Estados Unidos a actuar contra el flujo de armas.
Al mencionar «que sobreviva la esperanza por encima del odio y la violencia», señaló que la mayor parte de las armas que entran a nuestro país vienen de Estados Unidos y cruzan ilegalmente la frontera «para sembrar violencia y arrebatar vidas en México».
«Seguiremos insistiendo con firmeza y con respeto en la necesidad de detener el tráfico ilegal de armas. Así como México trabaja todos los días para evitar la llegada de drogas a nuestro vecino país, también es indispensable que se detenga el flujo de armas que alimenta la violencia.
«75% de las armas que se han incautado o entregado en México provienen de los Estados Unidos. La seguridad y la paz son responsabilidades compartidas», declaró.
Segob reporta entrega de 11 mil 679 armas de fuego.
Al destacar la construcción de la paz que prioriza la atención de las causas de la violencia, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, dijo «Sí al Desarme, Sí a la Paz» evita hechos lamentables y ha tenido buena aceptación entre la población.
Rodríguez reportó que al 6 de julio se han entregado de manera voluntaria y anónima 11 mil 679 armas de fuego en el país, de las cuales de las cuales 6 mil 404 son armas cortas; 3 mil 419 armas largas y mil 856 granadas, además de más de 700 mil cartuchos.
«Nos da mucho gusto que la población se deshaga de este tipo de artefactos que ponen el riesgo la vida de los integrantes de las familias, y también que participen en el intercambio de juguetes bélicos por educativos», mencionó.
Agregó la titular de la Segob que México no está condenado a la guerra, sino a la paz. sun

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