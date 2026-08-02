Presidenta Claudia Sheinbaum Entrega de Viviendas Para el Bienestar en Oaxaca

Huajuapan de León, Oaxaca; 1 de Agosto de 2026.- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la entrega de 68 viviendas del Infonavit en Huajuapan de León, Oaxaca, como parte del Programa Vivienda para el Bienestar y resaltó que en su gobierno se beneficiará a 12 millones de familias mexicanas con su política de vivienda, tanto para trabajadores que ganan entre uno y dos salarios mínimos, así como aquellos que perciben más de dos.

“El programa de vivienda de nuestro gobierno va a beneficiar a cerca de 12 millones de familias, es nada más para que tengan una idea, cerca de una tercera parte de todas las familias mexicanas, va a beneficiar este programa. Les voy a platicar cómo: 5.2 millones de familias que vieron reestructurados sus créditos impagables; 1.8 millones de Viviendas del Bienestar, como estas que estamos viendo hoy; 1.8 millones de familias que se ven beneficiadas con el programa de Mejoramiento de Vivienda, son créditos o incluso apoyos directos para que la gente que tiene una propiedad pueda mejorar su vivienda; un millón de familias que van a tener escrituras de su casa, que antes no la tenían. Esos son 9.8 millones de familias.



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“Y después son cerca de 2.2 millones de familias que se van a ver beneficiadas con los créditos del Infonavit, no los de Viviendas para el Bienestar, para los que ganen más que tienen Infonavit también pueden adquirir una vivienda, a través de un crédito del Infonavit o del Fovissste o de Sociedad Hipotecaria. Así que son 12 millones de familias que vamos a beneficiar en seis años con el Programa de Vivienda y particularmente con el Programa de Vivienda para el Bienestar”, detalló.La Jefa del Ejecutivo Federal destacó que el cambio estructural de Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), a través del programa de Vivienda para el Bienestar, es un logro de la Cuarta Transformación, que se suma a otras acciones como el aumento del salario mínimo y los Programas para el Bienestar.El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, detalló que la meta inicial en Oaxaca era la construcción de 15 mil nuevas viviendas, pero estimó que esta meta pueda llegar a 30 mil al finalizar el sexenio. Informó que en Huajuapan se construyen más de 800 viviendas de las cuales 412 corresponden al Fraccionamiento Pueblos Hermanos donde hoy se entregaron las primeras 68 viviendas.La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, agregó que además de las 68 casas entregadas hoy, 162 personas recibieron su constancia de finiquito del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (Fovissste) por créditos impagables; y 133 recibieron sus escrituras por parte del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS).El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, expresó su agradecimiento a la mandataria y refrendó su compromiso para sumarse con acciones estatales para garantizar el derecho a la vivienda como la inversión de 5 mil 362 millones de pesos para la construcción de 8 mil 938 viviendas en beneficio de más de 35 mil 700 oaxaqueños y oaxaqueñas; con la meta de construir 14 mil 900 casas más durante su gobierno.La beneficiaria del programa de Vivienda para el Bienestar, Sandra Arroyo Ramírez, agradeció a la Presidenta de México por este programa que le permitió cumplir su sueño de obtener una casa después de 20 años de trabajo en los que no había podido cumplirLos requisitos establecidos anteriormente. Por ello, hizo un llamado a la gente a que se acerque y crea en la veracidad del programa y acceda al derecho a una vivienda. Boletín Oficial