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Fátima Celebra Sus XV Años

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Noche especial fue la que vivió la encantadora Fátima Guadalupe Ovando Martínez al celebrar sus XV años con una misa de acción de gracias en el Santuario de la Villita de Guadalupe. Acompañada por sus padres, el profesor Luis Manuel Ovando Alegría y Yenifer Martínez Ruiz, así como por familiares y sus padrinos de velación, el profesor Leopoldo Carpio Muñoz y la profesora Reyna Yocelin Alegría Cueto.
Posteriormente, los anfitriones ofrecieron una elegante recepción en un conocido salón de la ciudad, donde la quinceañera disfrutó de una inolvidable velada rodeada del cariño de amigos y seres queridos. Durante la celebración, sus padrinos de brindis, el maestro Filiberto Alfonzo Aguilar Cantoral y la doctora María Susana Montero López, dedicaron un emotivo brindis en honor de Fátima, deseándole una vida plena de felicidad, éxitos y bendiciones.

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