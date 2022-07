Angelique Boyer Festejó su Cumpleaños 34 con Sebastián Rulli

Ciudad de México, 5 de julio.- Angelique Boyer recibió los 34 años acompañados de su gran amor, Sebastián Rulli, con quien lleva una relación de ocho años, y se han convertido en una de las parejas más estables del medio artístico, pues en cada oportunidad que tienen se expresan el respeto y admiración que profesan uno al otro y, sin duda, en el cumpleaños de la actriz, el argentino no dudo por reiterarle lo enamorado que está de ella.

Boyer en el camino a la fama, conoció a su ahora compañero de vida, el también actor Sebastián Rulli, con quien compartió créditos por primera vez en la telenovela «Teresa» en 2010, pero no fue sino hasta que en 2014, donde volvieron a formar parte de un mismo elenco, en la producción de «Lo que la vida me robó», en el que probaron que el romance puede saltar fuera de la pantalla.

A partir de ahí, la pareja de actores se ha caracterizado por mantenerse de bajo perfil, pues si bien en ningún momento han ocultado su amor, en todos estos años han escapado de ser los protagonistas de los titulares por algún escándalo, y -en cambio- cuando se habla de su relación siempre es de forma ejemplar, pues han demostrado que los años no son sinónimo de costumbre ni desidia, sino de un lazo fuerte, motivado por la admiración y el respeto.

Angelique y Sebastián, así la pasaron

Por ello, las muestras de cariño no podían faltar durante el aniversario de Boyer que, el día de ayer, cumplió 34 años. Sebastián compartió una afectuosa publicación, como dedicatoria de cumpleaños, en el que expresa que son tan tantos los deseos que tiene por su pareja que es difícil enunciarlos todos, pero lo que sí le deseo fue muchas sorpresas, y más sueños e ilusiones por cumplir. Otro de sus deseos fue que Angelique conserve salud y también le hizo la petición de que le permita permanecer a su lado mucho tiempo más, pues quiere sostener su mano por siempre.

A su vez, la actriz también subió un post donde agradeció a la vida por un año más de vida, pero también dio gracias por el año que pasó y todos los aprendizajes que le dejó, pues fue capaz de poner atención a los más pequeños detalles que la rodean, lo que es verdaderamente valioso, por lo que Angelique se considera una mujer más madura que el día de ayer, sin dejar de lado, esa niña que lleva dentro y que, todos los días, la inspira a tener nuevas expectativas y aspiraciones. Además, compartió un par de historias en las que demuestra que recibió varios arreglos de flores y atuendos únicos, diseñados especialmente para ella, ¡qué consentida! . Sun