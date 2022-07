Villalobos Desata Polémica Tras Comentario Sobre “Chapulín Colorado”

Ciudad de México.- Horacio Villalobos desató una polémica tras los comentarios que dio durante el concierto 11 de «La Academia» en el que dijo que a los mexicanos les gusta apoyara a los perdedores y puso como ejemplo al «Chapulín Colorado» y «Cantinflas».

Esto sucedió minutos después de que la alumna Rubí interpretara el tema «Te aprovechas», tema del grupo Límite, interpretación que no le gustó a Villalobos pues considera que está por debajo de los demás compañeros del reality musical.

«En México se da de que nos gustan los perdedores y entonces la gente se identifica contigo, yo quisiera que seas una ganadora. Hay ídolos que son ganadores, pero también hay ídolos que nos gustan como el ‘Chapulín Colorado’, como ‘Cantinflas’ que aparentemente son perdedores en la ficción de las historias, eso es lo que pienso», señaló.

Ante dichas declaraciones Lola Cortés le dijo que tuviera cuidado con lo que se estaba metiendo, a lo que Horacio Villalobos le respondió con que él hablaría lo que se le dé la gana.

El actor de la obra «Los chicos de la banda» platicó que en los años ochenta había actrices muy queridas de telenovelas como Ana Martin, Christian Bach, Edith González, Lourdes Munguía y Erika Buenfil.

«Todas grabaron discos con la ayuda de la tecnología, la vida no las llevó por el canto, entonces realmente pregúntate hasta dónde crees poder llegar, hasta dónde crees que puedan hacer los maestros puedan hacer magia, porque yo no voy a celebrar el que tengas mucha disciplina si el resultado que yo veo es esto, una actuación de final de cursos de secundaria».

Tras las declaraciones emitidas, Horacio Villalobos emitió un mensaje en sus redes sociales en el que informó que ha recibido miles de insultos por tales comentarios en «La Academia» y pidió disculpas a la gente que se ofendió por sus palabras, incluida a Rubí.

«Creo que nuestro país es de ganadores. A pesar de mi comentario. Lo que siempre he pensado es que sólo reconociendo nuestros verdaderos talentos y con un esfuerzo bien dirigido se puede llegar a una meta. Esto aplica no únicamente en el mundo del espectáculo. Es determinante en cualquier área de trabajo. Yo siempre estaré a favor del rigor y la disciplina que te lleven a algo importante», puntualizó. Sun