Irina Baeva Comparte su Emotiva Visita a Rusia

En medio de las versiones de una supuesta ruptura con Gabriel Soto, Irina Baeva pasó 10 días llenos de emociones junto a su familia en Rusia, que no veía desde hace tres años. La actriz de 29 años regresó a México cargada de buena energía y también de nostalgia porque nuevamente se aleja de sus padres, hermana y sobrinos; en sus redes, Irina compartió algunos momentos con ellos.

Ya de vuelta en México, la rusa contó que en estos días familiares se alejó por completo de las redes, quería disfrutar al máximo y prefirió no subir nada de su día a día. Con un video y una serie de fotografías, Baeva compartió lo vivido en Rusia: “¡Después de 3 años y 40hrs de vuelo por fin volví a ver y abrazar a mi mamá y mi papá, a mi hermana y su familia! 10 días, sin duda, es poco, pero lo que más importa no es el tiempo sino la calidad. ¡De los viajes más esperados, lágrimas de reencuentro y de despedida pero siempre juntos! Más que nunca. Siempre en mi corazón ¡GRACIAS!”.

Hace unos días, a Gabriel Soto se le cuestionó por qué no se había dejado ver últimamente con su prometida, además de que ninguno de los dos ha subido fotos juntos en las redes desde hace ya un buen rato. SUN