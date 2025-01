24 vehículos recuperados Chalchihuitán, 19 con reporte de robo: FGE

• En coordinación entre la FGE y la SSP

La Fiscalía General del Estado en coordinación con la Secretaría del Pueblo y la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, recuperaron 24 vehículos, de los cuales 19 cuentan con reporte de robo, en el municipio de Chalchihuitán.

Derivado del trabajo coordinado, los elementos localizaron 11 en la comunidad Vallelojom y 13 sobre el Tramo carretero Reforma-Pacanam, de dicho municipio.

Los vehículos localizados en la comunidad Vallelojom son:

• Marca Nissan Tsuru, tipo sedan, color blanco modelo 1998, sin placas de circulación, con reporte de robo en Chiapas

• Marca Nissan, tipo Pick Up de color negro, modelo 2013, con placas de circulación de Chiapas, con reporte de robo en Chiapas

• Marca Nissan, Tsuru, tipo sedan, color blanco, sin placas de circulación, modelo 2007, con reporte de robo en Chiapas

• Marca Nissan Tsuru, tipo sedan, modelo 2008, color rojo, sin placas de circulación, con reporte de robo en el estado de Tabasco

• Marca Nissan Tsuru, sedan, modelo 2012, sin placas de circulación, color blanco, con reporte de robo en Chiapas

• Marca Iternational, tipo camión, sin placas de circulación, modelo 2008, con reporte de robo en Chiapas

• Marca Nissan tipo Pick Up, color rojo, modelo 2014, sin placas de circulación, con reporte de robo en Tabasco

• Marca Nissan tipo Pick Up, de color blanco, sin placas de circulación, modelo 2013, con reporte de Robo en Tabasco

• Marca Nissan Tsuru, sedan, color blanco, con reporte de robo en el estado de Chiapas

• Marca Nissan tipo Pick Up, color blanco, con reporte de robo en Tabasco

• Marca Nissan tipo Pick Up de color rojo, modelo 2014, sin placas de circulación, con reporte de robo en Chiapas.

En el tramo carretero Reforma – Pacanam, se aseguraron los siguientes automotores:

• Marca Nissan tipo doble cabina de color blanco, modelo 2020, con reporte de robo en el estado de Tabasco

• Marca Nissan tipo Pick Up, color blanco, sin placas de circulación, modelo 2013, con reporte de robo en el estado de Chiapas.

• Marca Nissan Tsuru, tipo sedán, color blanco, con reporte de robo en el estado de Chiapas Marca Nissan Tipo Pick Up, color rojo, sin placas de circulación, modelo 2009, con reporte de robo en el estado de Tabasco

• Marca Nissan Tsuru, tipo sedán, color blanco, modelo 2010, con reporte de robo en el estado de Chiapas

• Marca Nissan tipo Pick Up, sin placas de circulación, color rojo, modelo 2013, con reporte de robo en el estado de Chiapas

• Marca Nissan tipo sedán, Tida, de color blanco sin placas de circulación, modelo 2018 con reporte de robo en el estado de Chiapas

• Marca Nissan Tsuru, de color azul, tipo sedan, Modelo 2003, con reporte de robo en el estado de Chiapas

• Marca Nissan Tsuru, tipo sedan, color blanco, modelo 2015, sin reporte de robo

• Marca Nissan Tsuru, tipo sedan, de color gris, modelo 1998, sin reporte de robo

• Marca Nissan Tsuru, tipo sedan, modelo 2006, sin reporte de robo

• Marca Nissan Tsuru, tipo sedan de color gris, modelo 2011, sin reporte de robo

• Marca Ford, tipo Explorer, color negro, modelo 2006, sin reporte de robo

Los vehículos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará lo conducente.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de garantizar la seguridad y la paz del estado de Chiapas con Cero Impunidad.