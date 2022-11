Tenoch Huerta Divide Opiniones por el “Echaleganismo”

Tenoch Huerta sigue dividiendo opiniones en Twitter, esta vez por explicar a qué se refiere con el llamado “echaleganismo”; aclaró que no cree en este concepto, sin embargo, usuarios en redes le recuerdan que sus logros en el cine son porque justamente «le ha echado ganas». Los comentarios en Twitter se dividen entre los que tachan a Tenoch como «resentido» y que le recomiendan ir a terapia, y los que apoyan el discurso del actor que protagoniza «Black Panther: Wakanda Forever».

El protagonista de proyectos como «Güeros» (2014) o la serie «Narcos: México», ejemplificó una realidad en México: “La señora de los tamales se levanta a las 4am y se duerme a las 11pm y no se hace rica, el don de la basura trabaja en condiciones infrahumanas y no se hace rico, un campesino cuida su tierra desde las 4 años hasta que muere y no se hace rico, un pescador dedica su vida a la red y no se hace rico… siempre hay anomalías en el sistema y algunos podrán llegar, pero la élite nunca le echó tantas ganas y llegó. Los hijos de la élite cultural no hicieron un esfuerzo extraordinario y llegaron”, se lee en la primera parte del escrito del actor. Tenoch continuó diciendo que los hijos de la élite cultural suelen ocupar el 80% de los espacios sin echaleganismo, sin esfuerzos extraordinarios y no pierden hasta la salud para ‘llegar’. SUN