Sandra Echeverría Acusa a Aerolínea de Cobro Indebido y Lanza Crítica

El robo de pertenencias, la sobreventa de boletos, la discriminación y los cobros extras son solo algunas de las problemáticas que diversos artistas, como Mayeli Alonso (ex de Lupillo Rivera), Eduin Caz, Juan Rivera, Lin May, Ludwika Paleta, así como la banda Panteón Rococó, han expuesto en redes sociales en relación a varias aerolíneas.

A esta lista de celebridades se ha unido recientemente la actriz Sandra Echeverría, quien arremetió contra una de las empresas debido a una tarifa que tenía que pagar y que, aparentemente, era indebida. A través de su cuenta de Twitter, la también intérprete compartió la experiencia que vivió. En sus declaraciones, afirmó que había abonado una tarifa adicional que supuestamente permitiría realizar cambios en el vuelo sin incurrir en penalizaciones. Sin embargo, al intentar realizar dichas modificaciones, se le imponía un cargo adicional.

Molesta, la famosa criticó que eran unos estafadores y tramposos. La molestia surge debido a que las aerolíneas notifican a sus clientes que efectuar cambios en el itinerario del servicio conlleva un cargo adicional. En consecuencia, presentan una tarifa aún más elevada que garantizaría la exención de penalizaciones. Si bien, Sandra no brindó información adicional sobre su vuelo, sí contó que se le facturaron 20 mil pesos. Además, dejó entrever que la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) ya había iniciado una investigación al respecto. SUN