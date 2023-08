Odin Dupeyron Disfruta el Trabajo de sus Sueños

Arriesgarse parece ser el mantra de Odin Dupeyron, quien decidió primero dejar la seguridad de una empresa como Televisa para autogestionar su propio trabajo y después, a partir de 2007, crear su propia casa productora con la que ha llevado sus obras y conferencias por todo México. “Ha sido increíble, soy mi propio jefe, me trato muy bien, soy mi actor exclusivo, me gusta poder hacerme cargo de mí, es una gran satisfacción; ser dueño de mí es el éxito más grande que tengo”, expresa Odin.

Aunque este no era el plan inicial en su vida, su necesidad de reinventarse lo llevó a convertirse en su propio productor, director y dramaturgo. Fue tal su éxito, que obras como ¡A Vivir!, Veintidós Veintidós, Lucas, Y colorín colorado este cuento aún no se ha acabado, entre otras, han abarrotados espacios como el Auditorio Nacional o un Teatro del Pueblo. “La honestidad con las que digo las cosas y lo que yo estudié lo explico con palabras comunes y corrientes, ideas muy claras que la gente no siente complicadas, creo que eso ha sido mi éxito, porque escribo desde lo que soy y desde el que piensa que sabe de qué va la vida”.

Asegura que no ha sido un camino sencillo, el ensayo y error han sido parte, sobre todo arriesgar, como pasó con su primer montaje, Lucas ¿Qué sabemos de amor?