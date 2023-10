Muere Cecilia Priego, Actriz de “La Reina del Sur”, a los 36 Años

La actriz mexicana, Cecilia Priego, conocida por su participación en la serie «La reina del sur», falleció este pasado sábado 30 de septiembre, a la edad de 36 años. Aunque las causas de su muerte no han sido confirmadas por la familia, se cree que fue el cáncer cervicouterino el que le arrebató la vida, enfermedad que ya había logrado superar en dos ocasiones.

La noticia fue a dada a conocer por su padre, el señor Freddy Persa, a través de un emotivo mensaje que publicó en las redes sociales, donde no sólo se dijo destrozado por la partida de su hija, también destacó la fuerza con la que enfrentó su situación, pues era una mujer que amaba la vida.

“No recuerdo el día, la hora, pero desde que inició está batalla de tu enfermedad empecé a escribir siempre agradeciendo a Dios por tus caídas y tus levantadas. Siempre demostraste tu fuerza, tu fe, tus ganas de vivir como una guerrera incansable y dos veces venciste está enfermedad siempre disfrutando tu vida”, escribió junto a un collage con varias fotografías de la actriz. A pesar del dolor, el padre de Cecilia también se dijo agradecido por el tiempo que pudieron convivir y sobre todo tranquilo, pues está seguro de que su hija ahora está en un lugar mejor, lejos del dolor: “Hoy mi rebaño está muy triste, una de mis ovejas se me va. Seguro estoy que Dios la tomará en el suyo. Te doy gracias señor por prestármela, te la devuelvo porque seguro estoy estará en un mejor lugar”, agregó. SUN