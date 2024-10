Capi Pérez, Arrepentido de Herir a Brandon Peniche con sus Parodias

Brandon Peniche no tuvo empacho al reconocer que no tuvo una buena relación con Capi Pérez, cuando trabajaban juntos en «Venga la alegría», pues le molestaba las parodias que hacía de él, lo que generó que nunca se diera una amistad entre ellos. Tras estas declaraciones, el comediante lamentó haber causado el disgusto que su excompañero, por lo que aseguró que, cuando se encuentre con él, le pedirá disculpas.

Carlos Alberto Pérez Ibarra, alías «Capi», reflexionó en su visita al canal de YouTube «Pinky Promise», que su faceta como comediante tiene efectos adversos, pues es consciente de que, así como hay personas a las que hace reír, hay a otras y otros quienes no les caen en gracia. Llegó a esta conclusión luego de que se viralizaran las declaraciones que Brandon hizo hace poco más de un mes, en la que confesó que nunca se llevó bien con el conductor, durante su estancia como conductor en «VLA». Esto ocurrió durante una entrevista que Anette Cuburu.

“Con el Capi… o sea… no me cae mal, no me cae bien, la verdad, me da igual, y sin agraviar a nadie ni nada, no hubo química”, reconoció. El actor dio sus motivos, pues aseguró que las diferencias con Pérez surgieron a raíz del personaje que el comediante creó para parodiarlo, al que llamó como «Capriandon Peniche», pues cada viernes, Capi presentaba imitaciones de todas y todos sus compañeros en la sección «Los bloopers de VLC», y aunque la mayoría de conductores tomaban con buen humor el ser parodiados, no fue el caso de Brandon, que en esa misma entrevista aseguró que no entiende a quienes molestan por diversión. SUN