Fabiola Guajardo Será Villana Pero no en sus Redes

A la actriz Fabiola Guajardo la miran diariamente gran parte de sus 2.6 millones de seguidores que tiene en Instagram, así que no sólo entiende la responsabilidad que esto implica, sino que la asume. En el melodrama «Juana la virgen», que estrenará Televisa el próximo año, ella será la villana, así que quiere dejar en claro que hay una línea muy marcada entre esa ficción y lo que hace en su vida real.

“Las palabras que decimos o acciones que hacemos sirven de ejemplo para mucha gente que a veces ni nos imaginamos que nos están viendo y es bonito saber que somos inspiración y ejemplo para tantas personas”, señaló en entrevista. Durante una pausa en las grabaciones de la telenovela, detalló lo que significa para ella Camila, el personaje que interpretará: “Seré nuevamente villanísima y me encanta, quisiera ver la parte humana de personajes que por circunstancias van tomando sus decisiones, como Camila, que tendrá mucho carácter, dualidad, será calculadora y observadora, y hará estrategias para lograr sus metas”, indicó.

La telenovela producida por Patricio Wills será protagonizada por Camila Valero y Brandon Peniche, y es un remake de una homónima estrenada en 2002 y que fue llevada a Estados Unidos en 2014 bajo el nombre de «Jane the virgin». SUN