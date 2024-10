Zendaya y Otras Famosas que han Protestado Contra el Photoshop

En un mundo donde la perfección está a un clic de distancia gracias al Photoshop, algunas celebridades desafían la norma y abrazan la autenticidad. Olvidándose de la piel de porcelana y la silueta retocada, estas figuras públicas optan por un look real y natural. A continuación, te contamos de cinco de ellas que no solo expresan su inconformidad con las normas tradicionales, sino que también han logrado transformar las reglas establecidas en la industria del entretenimiento

La protagonista del «Titanic», Kate Winslet, es una de las famosas que no ha ocultado su desinterés por el retoque. En 2003, realizó una acusación pública después de que se «alterara» una fotografía en la que posó para la portada de «GQ». La reconocida personalidad expresó su descontento, argumentando que en la imagen sus piernas aparecían más delgadas de lo que eran en realidad. Incluso en el 2015, la actriz firmó un contrato con L’Oréal en el que una de las cláusulas prohibía la alteración de sus fotos.

La estrella de «Euphoria», Zendaya, también habló públicamente sobre el tema de los retoques, cuando en el 2015 la revista «Modeliste» alteró unas imágenes que le habían hecho en Puerto Vallarta, México. “Ha salido hoy una nueva sesión fotográfica y me he sorprendido al comprobar que a mis 19 años de edad mis caderas y mi torso han sido bastante manipulados. Estas son las cosas que hacen que las mujeres se sientan inseguras de sí mismas, crean ideales irreales de belleza”, escribió en Instagram. La cantante Lorde se pronunció al respecto en marzo de 2014 cuando aseguró que las imperfecciones no eran malas. Jamie Lee Curtis, la protagonista de «Un viernes de locos», aplaudió la reacción de la cantante Karol G, luego de que ésta última expresara públicamente su inconformidad con la edición que le hicieron a su rostro y cuerpo para la portada de la revista «GQ» en abril de este año. SUN