¿Qué Pasó Entre Selena Gomez, Kylie Jenner y Timothée Chalamet?

Fue Selena Gomez la que se llevó la noche, luego de que corriera la mesa donde se encontraba Taylor Swift, con quien sostiene una gran amistad, para contarle el incómodo momento que, aparentemente, vivió cuando se acercó a la mesa de Timothée Chalamet y su actual novia, la empresaria Kylie Jenner.

De acuerdo con una usuaria de X, antes Twitter, Gomez le dijo a Swift que se había acercado a la mesa en la que se encontrada Timothée, con quien compartió reparto en la cinta «A rainy day in New York», para saludarlo y pedirle una fotografía, sin embargo, su novia, Kylie Jenner, supuestamente se habría negado a tal petición, respuesta que habría dejado atónita a la actriz que no dudó ni un segundo en contarle a Tay lo que había ocurrido. “Le pedí una foto con él y ella (Kylie Jenner) dijo que no”, aseveró la usuaria en su tuit. Las palabras que la usuaria sugiere que los labios de Selena pronunciaron coinciden con el movimiento que hace al hablar, pero no pudieron ser captadas con completa nitidez por la cámara debido una botella de licor se interpuso en la toma, lo que sí quedó grabado fue la gesticulación que Taylor hizo al escuchar el secreto de su amiga, pues se lee perfectamente que sus labios pronuncian el nombre del actor, preguntándole sorprendida si se había tratado de «Timothée».

De acuerdo con un experto en imagen, consultado por «Daily Mail», la relación entre el actor y Kylie, podría producir una baja en la aceptación que el público tiene con respeto a Chalamet, pues asegura que, desde que se dieron una oportunidad, ha enfocado toda su atención en la integrante de la familia Kardashian y, tal parece, que su presencia en los premios de ayer lo demostró, o eso narró un testigo que también asistió a los Globos de Oro. “No hablaron con nadie durante la pausa comercial, solo se estaban besando… parecía amor de cachorro, como en la escuela secundaria”. SUN