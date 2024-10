Eugenio Derbez: voy a Descansar, Pero no a Parar

A Eugenio Derbez no se le olvidan los errores que comete ni las críticas que recibe y aunque acepta que muchos de ellos le han afectado considerablemente en su vida, también ha aprendido a sobrellevarlos. Cada año, dice, procura no repetir los hábitos perjudiciales que tuvo en el pasado, pero hay uno que le ha costado más trabajo que otros: el exceso de trabajo.

En septiembre de 2022 el comediante de 62 años sufrió un aparatoso accidente que lo obligó a descansar del ritmo acelerado de trabajo que manejaba, desde entonces prometió regular la presión a la que se sometía, pero confiesa que no le fue fácil. “Tal vez 2023 es el año que más trabajo he tenido en toda mi carrera y eso que ha habido unos muy difíciles, pero este sí, hice cinco series más la promoción de ‘Radical’, que fue exhaustiva”, indica Derbez durante una de sus últimas presentaciones del año.

Como hijo de la famosa actriz Silvia Derbez, el hoy productor comenzó su carrera hace 50 años como extra de películas. Actualmente ha participado en 78 cintas y produjo 54, siendo «Radical» una de sus últimas entregas que, al tratarse de una historia real sobre el sistema de educación en México, cambió su modo de operación.

“Las veces que más crisis he tenido es cuando trato de hacer una causa noble, cuando de repente me contacta algún ambientalista y me dice: ‘oye, están desapareciendo los cenotes, ayúdanos’… pero por ayudar a veces te crucifican”. Mientras tanto, este año retomará su propósito de descansar. “Voy a descansar, no a parar, pero sí a bajarle como a la mitad. A este ritmo ya no me siento bien”. SUN