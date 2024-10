De Nigris “Golpeado” Responsabiliza a Adal Ramones y su Mamá

Poncho de Nigris sorprendió a sus seguidores en redes tras compartir una foto de su rostro aparentemente golpeado y con rastros de sangre, el exintegrante de «La casa de los famosos México» colgó la instantánea en sus redes y un video en el que dio nombres y apellidos de los responsables.

Poncho tiene sus «enemigos», por ejemplo, Adal Ramones, con quien tuvo sus diferencias hace varios años por unos comentarios que Ramones hizo sobre la llegada de De Nigris a Televisa. Cuando Poncho estuvo en «La casa de los famosos», recordó que Adal no le caía bien por esos malos comentarios que había hecho sobre él.

A finales del 2023 ambos fueron captados afuera del aeropuerto en Monterrey aparentemente discutiendo, después, ambos hablaron en sus redes de lo ocurrido, y Poncho reconoció que ya había pasado mucho tiempo y ya estaban en edad de dejar atrás el pasado. El rostro golpeado de Poncho de Nigris se viralizó la mañana de este viernes en las redes; “nomás para que vean, esto no se va a quedar así”, expresó en un video mientras enseñaba los supuestos golpes en su cara. Después, con humor, enumeró a los responsables: su madre, Adal Ramones y Alfredo Adame, con humor aseguró que se encontró con estos personajes y lo golpearon; recientemente se hizo público que está distanciado con su madre, a quien calificó como «tóxica».

“Me encontré a Adal Ramones, a mi mamá, a Adrián Marcelo y Alfredo Adame y se me vinieron todos juntos”, bromeó en su publicación, la cual fue comentada por Adal Ramones. “Quiero pensar que es maquillaje para alguna serie o algo así”, escribió, después, agregó: “Yo te tiré leve… la neta muuuy leve”. Amigos y colegas bromearon al respecto y algunos, como Apio Quijano, confesó que en primera instancia se espantó al ver la foto; todo se trató de un video en el que De Nigris aparece en un ring. SUN