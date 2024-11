Danna Paola fue Desafiada por Bellakath

La reguetonera Bellakath prefirió no declarar sobre la polémica de su colega Dani Flow, quien realizó comentarios en contra del movimiento feminista, y se centró en enviarle una mensaje a Danna Paola para colaborar juntas.

“Danna Paola no ha criticado mi trabajo de ninguna manera, de hecho, me invitó a su concierto hace unos meses, muy bonito su concierto, soy fan de Danna desde chiquita, así que, a lo mejor pronto hacemos alguito, y la voy a poner a hacer un perreo como los que yo hago”, dijo Bellakath a medios de comunicación.

Sobre Dani Flow, con el que canta el tema «Reggaeton Champagne», Bellakath atinó a decir: “Ahorita estoy bien enfocada en mis cosas, no he tenido tiempo de meterme en chismes, he visto uno que otro video, pero habría yo que ver el podcast completo (de Dani hablando de feministas) para poder opinar sobre el tema. Yo apoyo mucho a las mujeres, hago que se empoderen, pero también apoyo a mi compañero, entonces necesito ver qué fue lo que dijo y estudiarlo”. SUN