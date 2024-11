Consuelo Duval Encontró Cerillos en su Shampoo; Cree lo Hizo su Exempleada

Consuelo Duval reconoce que sigue muy vulnerable luego del robo del que fue víctima, cuando su casa fue saqueada por la mujer que trabajaba para ella, en complicidad de unos hombres de origen colombiano, pues confiesa que todavía no termina de digerir los acontecimientos, a tal grado que asegura que no quiere recuperar nada de los bienes que le fueron sustraídos, ya que le recuerdan todo lo que pasó.

Además, sigue encontrándose con cosas extrañas dentro de su propiedad, pues no hace mucho se percató que, dentro de su shampoo había cerillos. El jueves pasado, la actriz se vistió de manteles blancos apropósito de su cumpleaños 55, junto a sus compañeras de «Netas Divinas», con las que salió a festejar su aniversario y, días más tarde, fue ella quien mostró el gran cariño que siente por Natalia Téllez, al acompañarla en su debut teatral. Durante su paso de la alfombra de «Siete veces adiós», la comediante compartió que comenzó feliz el año, prometiéndose convertirse en una persona más social y disfrutar de la compañía de sus amistades, pues por muchos años estuvo renuente de acudir a eventos sociales y abrirse más con quienes quiere.

Sin embargo, tuvo que reconocer que no ha podido superar el robo del que fue víctima el 5 de diciembre, cuando Lissandra «N», su extrabajadora, dio paso a unos hombres para que accedieran a su domicilio y saquearan varias de sus pertenencias; de valor económico y también sentimental, pues asegura que ha tratado de bloquear de su mente lo que ocurrió, ya que sólo rememorarlo le produce taquicardia.

Pero no perdió la oportunidad para destacar que, recientemente, encontró cerillos dentro de su shampoo, por lo que cree que la responsable de esta acción puso ser Lissandra «N», pues siempre sintió una cierta desconfianza con respecto a su trabajadora, pero no quiso hacerles caso a sus ideas y lo dejó pasar.

“Me gana la decepción y el dolor de haber sabido que vivimos en la misma casa. Después de eso, encontré cerillos en mi shampoo, cosas raras… me sentí muy vulnerable”, señaló. SUN