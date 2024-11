Mía Rubín, Molesta de que Digan que Nina no es Hija de Erik

Aunque Mía Rubín no piensa hablar sobre Anette Cuburu, reconoce que la conductora le ha hecho mucho daño a su familia, a raíz de las declaraciones que ha hecho en contra de su madre, Andrea Legarreta, y tacha de «una ridiculez» las versiones que señalan que su hermana menor, Nina, sea hija biológica de uno de los ejecutivos de Televisa y no de su padre Erik Rubín, asegurando que, como familia, los Rubín Legarreta conocen su historia y su verdad, la que no cambiará por más que se siga hablando de ellos.

La enemistad entre Andrea y Anette ya está afectado a terceros, pues luego de que la exconductora de «Venga la alegría» sugiriera que Legarreta ha sostenido una relación extramarital con un alto mando de Televisa, en redes sociales se desató el rumor de que Nina no era hija de Erik, sino del supuesto amante la conductora.

A raíz de esta versión, tanto Erik como Andrea salieron a hablar, no para desmentir la polémica, sino para reírse de ella, pues el parecido entre Nina y su padre es tal, que hasta Legarreta bromeó con la idea de que a la que tendrían que hacerle una prueba de ADN, para comprobar si era la madre biología de la joven, sería a ella y no a él.

Pero, ahora, es Mía, la primogénita de los Rubín Legarreta, quien habla de los rumores en que han involucrado el nombre de su hermana, mostrándose visiblemente molesta, debido a que no le parece justo que hablan de una menor de edad y pongan en duda la honorabilidad de su familia.

«Lo más triste es que se está involucrando a una niña menor de edad, que no tiene nada que ver con lo que está diciendo esta señora, me parece incluso una falta de respeto que los medios traigan esta noticia, porque es una falta de respeto hacía mi hermana y hacía mi mamá, hacía mi familia», dijo a Berenice Ortiz.

Mía, que estuvo presente en las celebraciones del Día del Compositor de la SACM, tachó de ridiculez los dichos acerca de que Nina no es hija de su padre, por lo que destacó que las personas que alienten ese rumor están cayendo muy bajo, pues lo único que buscan es perjudicar a una familia que se ha destacado por mantenerse unida, a pesar de las adversidades. Sun