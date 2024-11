El QUINTO PODER DE MEXICO

Contagios de Covid Amenazan con Extenderse por Todo México

Ernesto L. Quinteros

El fantasma de los contagios masivos de Covid-19 recorre todo el territorio mexicano, ya que la posibilidad de que se convierta en una contingencia sanitaria mayor es una realidad latente.

Lo anterior se generó después de que medios nacionales dieron a conocer que el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) alertó sobre casi “200 mil casos activos de coronavirus” en el país, hasta el corte del pasado 11 de enero del presente año.

El Sinave advirtió con una alerta primero en la Ciudad de México, con 21 mil 425 casos activos de coronavirus, seguida de Baja California Sur, con 15 mil 466 reportes acumulados; San Luis Potosí, con 8 mil 882 contagios; Tabasco, con 8 mil 405; Querétaro, con 8 mil 34; Colima, con 8 mil 891; Nuevo León, con 7 mil 505; Quintana Roo, con 6 mil 779 casos; Sonora, con 6 mil 502 y Aguascalientes, con 6 mil 165 casos activos.

Esta información, según dicho sistema fue recabada a través de 20 mil cinco unidades de atención de salud de la Dirección General de Epidemiologia.

Esta situación se da después de que millones de familias mexicanas celebraron juntas las fiestas de fin de año. En donde obviamente se relajaron todas las medidas preventivas de contagio.

Algo que se podría considerar hasta normal después del pasado periodo vacacional, sin embargo hoy se le señala a las autoridades federales de no estar atendiendo este tema con responsabilidad y prontitud, sobre todo por deficiencias en el sistema de vacunación. Además de que las vacunas contra el Covid, no han estado disponibles para toda la población en general desde los primeros días de este año.

Incluso se dio mucha difusión a nivel nacional que ahora la vacuna contra el coronavirus se podía comprar en diferentes cadenas de farmacias del país. Ya que las que se aplican en el sistema de salud tiene una cobertura muy baja de inmunidad.

Mientras tanto el tema ya reventó de manera mediática a nivel nacional e incluso internacional. La pregunta es ¿Y ahora quien será responsable?

Porque nos guste o no decirlo, en nuestro país vivimos desde el 2023 un proceso electoral adelantado de cara a la sucesión presidencial. Y mientras ya vivimos la zozobra por la amenazante posibilidad de que se extiendan los contagios de Covid por todo el territorio nacional, decenas de funcionarios de la actual administración federal andan en campaña.

Medidas Preventivas.

Y mientras tanto, lo importante es que como ciudadanos empecemos adoptar las medidas preventivas que ya conocemos contra los contagios de Covid-19.

Hay que recordar que por el momento, no existe una cura para la enfermedad que ha cobrado la vida de millones de personas.

El arma que tenemos todos para hacerle frente a los contagios masivos de covid es “la prevención”, no hay más.

Y son medidas muy sencillas, como no asistir a lugares con grandes aglomeraciones, utilizar cubre bocas en espacios cerrados, lavarse las manos constantemente, utilizar gel antibacterial, guardar la sana distancia, etcétera.

Porque el peligro de contagio es latente en estos momentos, y en caso de sentir algún síntoma acudir al médico de confianza.

Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana. ¡Animooo!

Comentarios y denuncias: loque46@hotmail.com

Visita: www.elorbe.com Facebook: elquintopoderdemexico Web:elquintopoderdemexico.com