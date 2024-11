Conductor da Versión Sobre la “Agresión” que Sufrió Adriana Fonseca

La actriz Adriana Fonseca denunció públicamente que presuntamente había sufrido una agresión por parte de un conductor de Uber. Por medio de una transmisión en vivo que realizó en su cuenta de Instagram, la actriz expresó entre lágrimas que el conductor, quien la recogió cerca del Viaducto, en la CDMX, venía manejando muy rápido, por lo que le pidió que bajara la velocidad. Además, también le mencionó que su unidad se encontraba sucia, situación que causó el «enojo» del conductor, quien la tachó de «clasista y racista».

Tras esto, la exaventurera llamó a algún servicio de emergencia a quien dio detalles de lo sucedido. “Me viene gritando, venía casi chocando. Cuando le dije que le bajara, me dijo que bajara mi pie de un lugar donde trae su carro asqueroso, lleno de vasos. Me viene gritando. Dice que soy racista, le dije que soy Adriana Fonseca, me dice que él es de Iztapalapa y que soy racista”, se escucha decir a Fonseca al mismo tiempo que el conductor hablaba.

Luego de que el video de Adriana se hiciera viral en redes, el conductor quien se identificó como Gerardo Deveze también salió a dar su versión de los hechos. De acuerdo con Gerardo, la actriz venía «todo el viaje agrediéndolo», por lo que le pidió que descendiera de su vehículo, a lo que ésta se negó rotundamente. “Ya le hablé a la patrulla. Me está haciendo un desastre, porque según ella vengo en exceso de velocidad, en tráfico. Como pueden ver hay tráfico, pero la señora dice que venía manejando riesgosamente”, explicó el conductor, mientras mostraba el segundo piso del Periférico. SUN