Julián Gil Celebra con Inédito Video el Cumpleaños de su Hijo Matías

Julián Gil no ve a su hijo Matías desde hace casi siete años, aunque estuvo junto a él sus primeros meses de vida, tras su separación con su Marjorie de Sousa, prácticamente ya no pudo estar cerca del pequeño que este sábado cumple siete años. Julián Gil y Marjorie de Sousa se separaron al poco tiempo del nacimiento de Matías, iniciaron un pleito legal por la custodia del niño, el cual duró años, y finalmente la venezolana obtuvo la patria potestad, desde entonces Julián ha dicho en varias ocasiones que no sabe por qué la madre del niño no permite la convivencia entre ellos.

Esta situación la ha lamentado el también conductor en varias ocasiones, dijo que esperará a que su hijo crezca para poder explicarle cómo ocurrieron las cosas y porque «los alejaron». Con una emotiva publicación en redes sociales es como Julián Gil celebró la vida de su hijo, a quien le dedicó un lindo mensaje que acompañó con un par de videos inéditos en los que aparece cuando era recién nacido. “Así te recuerdo Mati … Feliz y risueño. De los pocos días juntos hijo. Feliz cumpleaños ya son 7. Dios te bendiga”, se lee. Seguidores extendieron sus felicitaciones para Matías, y le desearon a Julián que pronto pueda estar con su hijo, ya que el tiempo pasa muy rápido. Julián Gil tiene dos hijos mayores de edad, fruto de relaciones anteriores, y pronto debutará como abuelo. SUN