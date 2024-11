De Niro se Conmueve Hasta las Lágrimas al Hablar de su Paternidad

Robert De Niro se emociona al hablar de su pequeña hija llamada Gia, nacida en 2023 cuando él tenía 79 años, ahora, disfruta por séptima ocasión de las mieles de la paternidad y encuentra en su pequeña bebé lo mejor en la vida.

En entrevista con la organización sin fines de lucro AARP, el actor, que en agosto cumplió 80 años, habló de su faceta como padre, algo de lo que poco ha comentado a lo largo de su prolífica carrera en la que cuenta con dos premios Oscar.

De Niro sorprendió al revelar que ya no tenía seis hijos sino siete, lo hizo en la promoción de la cinta «About my father»; la séptima hija del actor se suma a Elliot, de 25 años, y Helen, de 11, que tuvo con Hightower; Drena, de 51 años, y Raphael, de 46, con su primera esposa, Diahnne Abbott; y los gemelos Aaron y Julian, de 27, con su expareja Toukie Smith.

La pequeña Gia se lleva 51 años con su hermana mayor Drena, quien recientemente perdió a su hijo y nieto del actor, Leandro, de 19 años, por una sobredosis de drogas que incluían fentanilo, el opiáceo detrás de la crisis de salud pública de Estados Unidos.

De Niro celebró entre amigos sus 80 años entre amigos como Martin Scorsese, Francis Ford Coppola y George Lucas, pero también lo hizo junto a su pareja, la instructora de artes marciales Tiffany Chen, de 45 años, y la hija que ambos tienen en común, Gia, a quien mostró en la entrevista con AARP a través de un par de fotografías.

Una de estas instantáneas ha enternecido a los cibernautas, pues el actor aparece «de cachetito» con su bebé que lo tiene muy feliz.

«Me siento fenomenal», confiesa sobre ser padre de nuevo a los 80 años.

«Todo lo que me consume o preocupa desaparece cuando la miro. Es maravilloso. Cuando crezca… ¿quién sabe? Pero esa dulzura que tiene cuando te mira, te estudia, piensa, mira y observa…», expresó visiblemente emocionado, tratando de contener las lágrimas.

Robert de Niro, protagonista de cintas de culto como «A Bronx Tale», «Taxi Driver» o «Goodfellas», disfruta de ser actor, director y productor, pero sin duda su papel más importante es el de ser papá. Sun