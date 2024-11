Paola Rojas Revela Distanciamiento de uno de sus Hijos

Paola Rojas rompió con su imagen de fortaleza al confesar que uno de sus hijos le pidió que se alejara. Durante la más reciente edición del programa «Netas Divinas», la periodista sorprendió al confesar algo que le pidió uno de sus mellizos.

Ella se percató de un extraño comportamiento. “Al principio lo hacía con maneras muy sutiles y con maneras con las que le alcanzaba su creatividad, pero evitaba que yo fuera a sus entrenamientos o a sus partidos de futbol…”.

Después el chico fue más claro y contundente. “Un día lo hablamos y me pidió que por favor no fuera. Él me pide que por favor no vaya a sus entrenamientos y partidos de futbol porque lo molestan mucho”, dijo con la voz entrecortada al saber que su hijo, con dos padres famosos, estaría sufriendo por acoso.

La conductora reveló que le duele demasiado no estar presente en momentos cruciales, como verlo hacer lo que le apasiona y a lo que se quiere dedicar en un futuro. El 10 de agosto de 2011, Paola Rojas se convirtió en mamá de mellizos, Leonardo y Paulo. SUN