Tachan a Kate del Castillo “la Grinch del Amor” por Criticar al 14

Kate del Castillo se ganó las críticas de varios usuarios en redes tras compartir su opinión sobre la celebración del 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, la protagonista de «La reina del sur» considera que se trata de la fecha más ridícula del año. Castillo, de 51 años comenzó diciendo que aunque nadie le había pedido su opinión, para ella, celebrar el Día de San Valentín es ridículo, e incluso, le podía afectar a muchas mujeres que no tengan pareja.

Además, agregó que es un día totalmente comercial, esto lo dijo mientras hacía muecas de asco frente a la cámara. “Que todo el mundo tenga que decirse cositas, todo mundo vestirse de rojo, de rosita y …el consumismo tan tonto, siento que hay mujeres que no tienen novio y que eso les afecta mucho y les puede de verdad doler, no me parece bien”, expresó. A pesar de su desacuerdo con la celebración del 14 de febrero, Kate lanzó sus buenos deseos y aseguró que el amor y la amistad «están padres», pero celebrarlo como se hace no.

Cibernautas reaccionaron a la opinión de la actriz, y aunque varios coincidieron con que es un día creado para el consumo, otros fueron más allá y la tacharon de «grinch del amor». Desde hace tiempo, Kate del Castillo mantiene una relación con Edgar Bahena, director de fotografía. SUN