Adela Micha Entregó a su Hija Therese en su Boda Judía

Therese Gotlib, la hija de Adela Micha, acaba de contraer matrimonio con Yosef Genish, en una ceremonia judía que se llevó a cabo en las playas de Jalisco, en la que la periodista mexicana se encargó de entregar a la joven ante el altar, en un escenario rodeado de música, flores blancas y la presencia de su familia y amistades más cercanas. A pesar de que Adela es muy reservada en lo concerniente a su vida personal, este fin de semana no pudo evitar convertirse en una de las personalidades de las que más se habló, debido a que su hija menor, Therese Gotlib contrajo nupcias con su novio, Yosef Genish.

Therese, de 26 años, se comprometió con su pareja en agosto del año pasado, cuando Genish, junto a Micha, planearon unas vacaciones con destino a Punta Cana, en República Dominicana. En ese momento, la joven no se imaginaba que su viaje por el Caribe era con propósito de que su novio le pidiera matrimonio. En las fotografías compartidas por la pareja, donde se puede ver a Genis hincado colocando un anillo en el dedo anular de Therese, no sólo constatamos la emoción que se apoderaba del entorno, sino de la buena relación que existe entre Adela y su yerno, pues para él era muy importante que la madre de su novia estuviera presente en ese momento.

De hecho, la periodista fue quien se encargó de caminar del brazo de su hija, rumbo al altar este fin de semana, mientras las precedía la marcha nupcial. Adela vistió un modelo blanco, a juego con el vestido de la novia, sin embargo, el de la periodista no era de corte clásico, sino más bien arriesgado, pues sus piernas quedaban al descubierto por la transparencia de la tela, que hacía contraste con el color plateado de sus zapatos de plataforma. SUN