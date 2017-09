OPINIÓN PÚBLICA

Aumentó la Pobreza

Gonzalo Egremy

*En el sexenio del presidente Peña Nieto, se ha incrementado el número de connacionales en la pobreza y extrema pobreza.

*Los programas sociales para afrontar el flagelo no han dado los resultados; Chiapas es una las entidades federativas con un número alto de pobres.

El número de connacionales en pobreza y extrema pobreza, se incrementó en los últimos años, de acuerdo con cifras oficiales.

Esa negativa condición social es un duro golpe para los programas oficiales de supuesta ayuda para enfrentar el flagelo, porque demuestran que no han tenido los resultados esperados de bajar los índices de pobreza.

Precisamente hoy que el presidente, Enrique Peña Nieto, entrega al Congreso de la Unión (Senadores y Diputados) su V Informe de Gobierno, saltan las cifras de más (en millones) de mexicanos en pobreza y extrema pobreza.

De acuerdo con el medio digital: Revolución 3.0, “53.4 millones de mexicanos viven hoy en la pobreza, lo que equivale a cuatro de cada diez mexicanos.

“Los datos duros lo dio a conocer, Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Lo que indica que 43.6 por ciento de la población vive en esa condición, de acuerdo al informe.

En tanto, los mexicanos en pobreza extrema (aquellos que no tienen ingresos suficientes para comprar la canasta básica alimentaria) suman 9.3 millones (7.6 por ciento de la población).

En el otro lado, 22.6 por ciento (27.8 millones de personas; sólo uno de cada cinco mexicanos) que tiene ingresos suficientes y cubiertas todas las carencias sociales, no es pobre ni vulnerable a caer en miseria. Dicho porcentaje se elevó en 2 por ciento respecto a 2014.

Chiapas continúa siendo el Estado con mayor miseria del país, mientras en la Ciudad de México y Tabasco la pobreza extrema “subió casi un punto porcentual”.

“Este año el reporte se hizo con base en el modelo 2016 que presentó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), con el cual se mantiene la comparabilidad con la serie histórica que comenzó en 2010”, explicó Hernández Licona.

Se ha mencionado que aun con la reducción de personas en miseria, “la cifra es prácticamente la misma que había al comenzar el sexenio, cuando sumaban 53.3 millones de personas afectadas”.

Y es que en dos años no se alcanzó a revertir el incremento de 2 millones en dicha condición que hubo en 2014, cuando se llegó a 55.3 millones, apuntó.

Aseveró que del periodo 2010 a 2016, el crecimiento poblacional y el desempeño económico implicaron aumento de ese flagelo, “a pesar de la reducción observada en el reporte de 2016, ya que había 52.8 millones en esa situación y ahora son 53.4, casi 600 mil más.

“Cabe señalar que, en los Estados con actividad petrolera se reportó incremento de la pobreza, lo cual tiene que ver con la crisis de los precios del crudo que afectan esas regiones”, explicó.

En tanto Chiapas, donde la miseria se mantiene prácticamente en los mismos niveles desde 2010, en el periodo de 2014 a 2016 reportó aumento, al pasar de 76.2 a 77.1 por ciento, y en Oaxaca también se elevó, de 66.8 a 70.4 por ciento.

De acuerdo con la medición, “la pobreza urbana es menor que la rural, ya que en las ciudades 39.2 por ciento vive en pobreza, mientras en el campo son 58.2 por ciento”, indica la información del medio digital.

Como puede observarse, las dolorosas cifras de aumento de connacionales en esa condición social, reflejan que los programas oficiales para afrontar esa situación, no han dado los resultados esperados, pero no se sabe a dónde han ido a parar miles de millones de Pesos para ese rubro, ¿no cree usted?

Bisbiseo

Si usted, amable lector, no tiene necesidad de salir a otros municipios, no viaje hoy porque varios tramos carreteros en el Estado estarán bloqueados por maestros, en exigencia de que el Gobierno los atienda y resuelva un enorme pliego de demandas//Salud.