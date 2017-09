Ayuntamiento Abandona Obra Eléctrica en Colonia “El Suspiro” Desde el Año Pasado

*COLONOS EXIGEN AUDITORÍA PARA ESCLARECER EL DESTINO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS POR LA FEDERACION.

*PRESUNTAMENTE YA LE PAGARON A LA CONSTRUCTORA “CORTS Construcciones” EL CIEN POR CIENTO Y LA RED ELECTRICA NO HAY PARA CUANDO.

Tapachula, Chiapas; 4 de Septiembre.- El Ayuntamiento local que preside el alcalde Neftalí Del Toro Guzmán, dejó abandonada una obra por varios millones de Pesos en una colonia popular, desde el año pasado.

Para ejemplo, lo ocurrido en la colonia “El Suspiro”, ubicada a un costado del Internado No.11, donde las autoridades municipales colocaron letreros de que se invirtieron más de 3 millones de Pesos en la obra de la red de electrificación subterránea de ese lugar.

Ahí, un grupo de vecinos presentaron al rotativo EL ORBE, un documento dirigido al Alcalde, en donde le recuerdan que las obras de electrificación que fueron autorizadas en el Presupuesto de Egresos del 2016, y que iniciaron el mes de Octubre de ese año, pero quedaron inconclusas.

De acuerdo a la misiva, calcularon que esa obra quedó abandonada cuando apenas tenía un 40 por ciento de avance, ya que solamente realizaron registros y sistemas de mangueras, sin que colocaran el cableado, la instalación de cinco transformadores y la conexión a los beneficiados.

En el documento fechado a inicios de Junio de éste año, o sea, seis meses después de que debieron de haber gozado de la nueva red, indicaron además que la empresa Corts Construcciones, responsable de esa obra, ya no apareció para concluirla, la cual se preveía sería inaugurada en Diciembre del año pasado.

Esa colonia está considerada dentro del polígono de las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), por su situación de extrema pobreza.

En ese mismo mes de Junio, el entonces secretario particular del alcalde, Carlos Siles Torres, ordenó a través del memorándum 1384, al de Obras Públicas del Ayuntamiento, Jorge Peña Andrade, que diera respuesta y atención a la queja de los habitantes de ese sector, tal y como lo marca la ley, pero la instrucción no fue acatada.

Tienen la sospecha de que los recursos económicos fueron desviados y por ello solicitaron al Gobierno Federal y al del Estado se investigue lo ocurrido y se castigue a quienes resulten responsables, para que no haya impunidad, y de paso, concluyan los trabajos.

Se teme, además, que pudiera haber un fraude de grandes magnitudes, al considerar que la obra no cuenta con los materiales idóneos para que el sistema no falle y, en algunos casos, se armó un escenario ficticio.

Y es que algunos registros, en donde se supone pasa la tubería y las conexiones de la red eléctrica, al destaparlos son solamente unas pequeñas cajas con tapas de concreto de menos de un metro de profundidad, donde solamente hay tierra, pero nada más.

En otras, en donde se supone irían los transformadores, concluyeron siendo unos hoyos que las intensas lluvias han contaminado con piedras, palos y basura, incluso algunos ya están cubiertos de matorrales.

En algunas de las tantas veces que han llegado al Palacio Municipal en busca de repuestas, se enteraron de que, presuntamente, esa obra ya fue pagada al cien por ciento, e incluso, estaba reportada como concluida.

Cabe mencionar que la calle principal de esa colonia fue revestida con grava, piedra, material de mina, con la cooperación de los propios vecinos, porque estaba completamente despedazada y a pesar de sus súplicas a las autoridades para que la arreglaran, no fueron escuchados. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello