Turistas Denuncian Abusos de Presuntos Cambiadores de Papel Moneda en Talismán

Tuxtla Chico, Chiapas; 27 de Abril.- Un grupo de turistas denunció que presuntos cambiadores de papel moneda los acosaba para hacerles la transacción, aunque también hay la sospecha de que pudo haberse tratado de delincuentes.

Pese al hermetismo que han guardado las autoridades mexicanas, se supo que este hecho provocó que se efectuara una reunión de emergencia el pasado martes 25, toda vez que el incidente se suscitó el día lunes y se trató de turistas de varias nacionalidades.

Acudieron autoridades del orden federal, Consejo Ciudadano de Frontera Talismán, la Agencia Municipal de Talismán, INDAABIN de Guatemala, el Alcalde guatemalteco de Frontera El Carmen, la Organización de Tramitadores Guatemaltecos, Mando Único y de la Aduana Mexicana.

El acuerdo común fue el de buscar evitar que se cometan abusos en contra del turismo, toda vez que aparte de que se da una mala imagen, muchas personas optan por no regresar para evitar ser víctima de la delincuencia y de las mismas autoridades, se informó.

Destacó una fuente informativa que pidió no revelar su identidad, que un grupo de turistas se encontraba a las afueras de las oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM) en Talismán, municipio de Tuxtla Chico, esperando su turno para hacer sus trámites en la “Casa Roja”, para poder ingresar a territorio mexicano.

Los visitantes fueron abordados por seis sujetos que presuntamente se dedican a cambiar papel moneda en el lado guatemalteco, quienes los querían obligar a cambiarles diversas cantidades de moneda extranjera por pesos mexicanos.

Algunos testigos responsabilizaron de este incidente a las autoridades mexicanos en la frontera, toda vez que nadie se explica cómo es que los dejaron pasar con tanta facilidad y pusieron en riesgo la integridad y los recursos económicos de los turistas, además de que no intervino la policía. EL ORBE/Rodolfo Hernández González