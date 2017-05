Descarga de Drenaje Provoca Contaminación e Insalubridad

* En Frontera Hidalgo.

Frontera Hidalgo, Chiapas; 5 de Mayo.- “Ya llevamos varios años sufriendo con la contaminación y daños a la salud por nuestros drenajes y los de la población que desembocan en donde se ubica nuestro barrio, San Raquel, y la presidenta Leticia Galindo Gamboa, en lugar de resolver el problema se llevó los recursos para drenajes en Texcaltic”.

Lo anterior fue denunciado por Jorge Morán Jiménez, presidente del Comité de Participación Ciudadana del barrio, quien añadió, “los afectados son más de 250 familias, donde los que más resienten la contaminación e insalubridad son los niños y de la tercera edad que seguido enferman”.

Puntualizó, “el Gobierno Municipal, nos ha traído con mentiras de que ya esta priorizada la obra para una red de drenajes y planta de tratamiento; pero al paso del tiempo vemos que todo queda en engaños, porque al insistir luego se quitan la presión diciendo que las obras llevan mucho dinero”.

Añadió, “les hemos aclarado que no pedimos que hagan los trabajos completos sino que el proyecto y el paquete se realicen por etapas, pero al ver la negativa, estamos claros que no quieren atender nuestra urgente demanda y prefieren llevarse los recursos a donde menos los necesitan.

“Después de que el actual Gobierno prometió ayudar en corregir las descargas de aguas negras en nuestra comunidad y las que vienen de la parte alta de la población, salió que sería mejor construir unas letrinas, con lo que retroceden a los rústico y eso lo vemos como una burla”.

Asimismo dijo, “reclamamos la reparación de 2 kilómetros del camino y el puente que comunica con nuestro barrio, donde igual se necesita un enmallado; pero vemos que no nos hacen caso en la Presidencia Municipal, al igual que el problema de las descargas de drenaje”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar