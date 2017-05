Aumento de Ambulantaje Crea Inseguridad y Caos Vial

* En el Primer Cuadro de la Ciudad.

Tapachula, Chis.; 6 de Mayo.- “Continúa creciendo el ambulantaje en las diferentes calles del centro y más se ve en torno al mercado ‘Sebastián Escobar’ y ‘San Juan’, donde los seudolíderes deciden quiénes van a estar en esos grupos en los que predominan extranjeros, a los que reparten espacios de banquetas y calles que tienen invadidas”.

Así se expresó el 10° regidor, Obet de los Santos Domínguez, quien añadió, “además se genera inseguridad en el centro, porque la delincuencia está entre los puestos para escoger, seguir y en el momento oportuno asaltar a los que andan de compras o solo transitan por el lugar”.

Abundó, “igual hay caos vial y robos, lo que se ha abordado con el Secretario de Seguridad Pública; pero no ha logrado el control de los que roban celulares, cadenas, bolsas, monederos y comercios, porque los puestos sirven a los ladrones para esconderse o hacerse pasar de vendedores”.

Asimismo señaló, “entre el ambulantaje ha crecido enormemente la venta de discos y películas clonadas o piratas, mucha ropa y productos que entran de contrabando, por lo que no es sólo responsabilidad de la Policía Municipal, sino que deben hacerse operativos conjuntos de la Policía Federal, de Aduanas y de Migración, por los extranjeros”.

Indicó, “en eso ya tenemos que hacer algo como sociedad y las corporaciones policiacas, para ir enfrentando y controlando la delincuencia, aunque se ha vuelto difícil, básicamente por el aumento del ambulantaje, de lo que no estamos en contra porque todos tenemos necesidades, pero debe ser ordenado y vigilado.

“En ciudades de otros Estados, hay ambulantaje en determinado horario y bien ordenado, con sus carritos y sombrillas que son llamativos hasta para visitantes, lo que a la vez al concluir sus ventas son levantados, guardados, no los dejan en las calles y banquetas, además que esos espacios los dejan limpios”, dijo.

Señaló, “el ordenamiento de la vendimia callejera es responsabilidad de Norma Gisela Rivera, secretaria de Servicios Públicos y Mercados, quien igual debe supervisar a los Inspectores porque hay muchas quejas de los propios vendedores que no les dan su boleto de pago del derecho de piso y ahí pueden estarse dando desvíos de esos ingresos”.

Finalmente dijo, “si las autoridades competentes no hacen su trabajo sobre la problemática que nos aqueja, habrá necesidad de pedir la intervención directa del gobernador Manuel Velasco Coello para que haya orden como ya en una ocasión se hizo y se retiró al ambulantaje del centro, e incluso hizo millonaria inversión en la plaza Tlapachotl; pero está abandonada”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar