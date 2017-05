Problemas Sociales se Agravan con Bloqueos

* Lamenta CANACO-SERVYTUR.

Tapachula, Chiapas; 7 mayo.- “Los problemas sociales desatendidos repercuten en la vida productiva, y Tapachula depende en alta consideración de la gente que viene de Guatemala a consumir bienes y servicios”, expresó Carlos Murillo Pérez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO-SERVYTUR).

Señaló, “los visitantes entrando a Tuxtla Chico y Cacahoatán, ya no puede avanzar para llegar a Tapachula, y es cuando hay problemas sociales como los bloqueos carreteros, de eso los responsables son las autoridades que no atienden y ni resuelven los reclamos del pueblo”.

Remarcó, “los bloqueos son por el incumplimiento de las dependencias de las 3 instancias de Gobierno y al final los más afectados son los comerciantes, restaurantes, hoteles, transportistas y pueblo en general, por lo que no podemos culpar a nadie más que a los servidores públicos”.

Indicó, “ojalá y se sensibilicen nuestras autoridades para acabar con este problema que sí puede resolverse con voluntad política y de servicio a la comunidad y así tener más guatemaltecos que llegan de compras y que generalmente son entre 5 a 8 mil visitantes que vienen cada fin de semana.

“Cada que vienen hacen una buena derrama económica en Tapachula y al no tenerlos por los bloqueos, responsabilizamos a las autoridades, porque eso nos ha venido costando al comercio organizado, sobre todo del centro, y la situación podría empeorar de seguir esos problemas”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar