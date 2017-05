Esperan Repunte de Ventas Por el “Día de Las Madres”

Tapachula, Chiapas; 9 de Mayo.- Ante las bajas ventas que han padecido, comerciantes de la ciudad esperan que durante las festividades por el Día de las Madres haya un repunte, precisó el presidente de la Asociación de Comerciantes y Propietarios de Inmuebles de Tapachula (ACEPIATP), José Elmer Aquiáhuatl Herrera.

Esta es una de las fechas bastante esperada en el año, toda vez que “todos somos compradores y deseamos agradar a mamá, ya sea con flores, llevarla a comer, comprarle algún obsequio, todos los giros comerciales se activan”.

Durante este día muchos restaurantes se ven rebasados, a veces no alcanzan a darles la atención a todos los comensales porque es bastante la afluencia, en muchos de ellos dan flores y hasta música en vivo, permitiendo que haya una importante derrama económica para varios sectores.

El representante de los comerciantes indicó que afortunadamente esta celebración se mantiene y afortunadamente se ha concientizado un poco más el regalo, es decir, le dan a mamá algo que sea de mucho más utilidad.

Actualmente se obsequian viajes, libros, equipos electrónicos, celulares, tabletas, donde afortunadamente todo el comercio se ve beneficiado, dijo.

Por su parte, el subdelegado de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), Emilio Pinson González, informó que con la finalidad que no haya alteración en los precios, mantienen un operativo de vigilancia en los comercios con motivo del Día de las Madres.

El personal de la Profeco realiza monitoreo en los diversos comercios para que los prestadores de bienes, productos y servicios no aumenten sus precios, que los mantengan a la vista, tal como lo marca la ley. EL ORBE/Rodolfo Hernández González