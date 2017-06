Obras Camineras Saca-Cosechas en Mal Estado

Tapachula, Chis., 21 de junio.- “La Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones Estatal, ya autorizó varias obras camineras en nuestras comunidades; pero ha pasado el tiempo y no las inician, por lo que temiendo que pueda darse algún desvío del recursos, exigimos que cumplan con los trabajos”, dijo Rodolfo Cruz Barrios.

El declarante, integrante del Movimiento de Unidad Popular de Izquierda, añadió, “decimos basta a la situación de abandono de los caminos saca-cosechas de Toluquita, Los Ángeles a Carrillo Puerto y de Viva México a Santa Rita, en donde se nos dijo que nada más se espera el dinero para iniciar obras y no hasta el momento ni siquiera las inician”.

Puntualizó, “nuestra gente ya está cansada de los engaños, pues por las lluvias se hacen grandes lodazales en donde patinan los vehículos, y algunos ya no suben, quedando incomunicadas nuestras poblaciones, afectando a estudiantes y trabajadores que vienen a Tapachula, o incluso algunas personas enfermas agravan su salud al no poder trasladarse a tiempo a algún hospital”.

Abundó, “por esa situación le exigimos al delegado Marco Tulio Monzón, que tenga una mejor comunicación y disponibilidad en Tuxtla Gutiérrez, para poder informarle a las comunidades cuándo inician los trabajos y de no ocurrir así, tendremos que ir a discutirlo en esa delegación en la Unidad Administrativa y no movernos hasta que inicien las obras”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar