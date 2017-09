Suspensión Indefinida de Clases por Socavón en la Tomás Isasi

Tapachula, Chiapas, 13 de septiembre.- Ante el riesgo que representa un socavón ocasionado por el terremoto de 8.2 grados del 7 de septiembre, en la cancha techada, padres de familia acordaron en asamblea extraordinaria que se suspendan las clases de manera indefinida, informó el director de la escuela primaria Tomás Isasi número 1, Roberto Hipólito Escobar.

Precisó que ese es el único punto de reunión y amplio en caso de que se presentara un movimiento sísmico a la hora de clases y ahora representa un riesgo porque no se sabe cómo está el subsuelo y podría venirse abajo el techado.

En ese inmueble también funciona en el turno vespertino la escuela “Licenciado Adolfo López Mateos”, por lo que en total en utilizan el espacio 700 alumnos y 35 docentes, incluidos directivos, por lo que mientras no acuda personal de Protección Civil a realizar el dictamen del daño, no habrá clases.

“No vamos a regresar a las aulas para no poner en riesgo a los estudiantes, porque otras aulas presentaron algunos daños y esperamos que con los recursos del FONDEN nos hagan las reparaciones correspondientes. Con ayuda de los papás y maestros acordonamos el área dañada y estamos a la espera del personal de Protección Civil”, agregó.

Escobar informó que no pueden tener a los niños a la intemperie, los de la mañana sufrirían las inclemencias del sol y los de la tarde la lluvia, por lo que los días lunes, miércoles y viernes llegarán a recibir y entregar sus tareas de 8:00 a 10:00 horas y los del turno vespertino los mismos días pero de 14:00 a 16:00 horas. EL ORBE/Rodolfo Hernández González