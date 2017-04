Trump “Deja en Paz” a los “Dreamers”

* Ya no Serán Deportados.

Los jóvenes inmigrantes que llegaron a Estados Unidos sin autorización legal siendo niños pueden “estar tranquilos”, aseguró el presidente Donald Trump el viernes, al señalar que los llamados “dreamers” no serán blanco de las deportaciones estipuladas en sus políticas de inmigración.

Durante una entrevista sobre varios asuntos con The Associated Press, Trump dijo que su gobierno “no va tras los ‘dreamers’, vamos tras los criminales”.

El presidente, quien siendo candidato adoptó una línea dura sobre la inmigración, reafirmó que cumplirá su promesa de construir un muro en la frontera con México. Pero se abstuvo de exigir que los fondos para el proyecto sean incluidos en una propuesta de gasto que el Congreso debe aprobar para finales de la próxima semana a fin de mantener al gobierno funcionando.

“Quiero el muro fronterizo. Mis seguidores definitivamente quieren el muro fronterizo”, declaró Trump en una entrevista en la Oficina Oval. Cuando se le preguntó si promulgaría una iniciativa que no incluyera fondos para el proyecto, respondió: “Todavía no sé”.

Trump habló con la AP a poco de cumplir 100 días en la presidencia, un referente que calificó de “artificial”.

Aun así, la Casa Blanca está ansiosa de mostrar progreso en una serie de asuntos que Trump prometió cumplir dentro de sus primeros 100 días, pese a reveses. Uno de estos fracasos fue el no poder revocar y reemplazar la actual ley de cuidado de salud.

Como candidato, Trump criticó fuertemente al presidente Barack Obama por otorgar “amnistías ejecutivas ilegales”, que incluyeron medidas que brindaron protección contra las deportaciones a jóvenes que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños pero viven de manera ilegal en el país. Pero tras las elecciones, Trump empezó a hablar más favorablemente sobre tales inmigrantes, conocidos como “dreamers”.

El viernes, el mandatario dijo que respecto a ellos, "este es un caso de sensibilidad".