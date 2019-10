Un fracaso campaña publicitaria de Gurría

Un fracaso campaña publicitaria de Gurria

La campaña publicitaría que contrato el todavía alcalde de Tapachula, Oscar Gurria Penagos ha resultado un verdadero fracaso, lejos de informar logros a la población, demuestra las carencias que existen en diferentes rubros, así como excesivos gastos que no van acorde a la realidad que se vive en el municipio.

Todo le ha salido mal, y su imagen pública como gobernante se desploma día a día entre la población.

La percepción ciudadana es que no hay obras relevantes, y las pocas que hay son de pésima calidad.

Desde el martes empezó a circular como parte de su estrategia mediática banners en las redes sociales, que lejos de ayudar en su desesperado objetivo de congraciarse con el pueblo, lo hunden.

Por ejemplo, su equipo de comunicación difundió una imagen de una calle construida en la colonia Procasa, de adoquinado mixto, la cual en primer plano se aprecia que en la obra municipal no dejaron los espacios necesarios para que puedan transitar personas con discapacidad, en sillas de rueda.