El día de hoy siendo las 06:30 horas inicia un bloqueó carretero total sobre el tramo carretero Escuintla hacia Mapastepec, y viceversa a la altura de la entrada a la comunidad de sesecapa municipio de Mapastepec, en donde un aproximacion de 60 personas habitantes de la comunidad de sesecapa municipio de MAPASTEPEC encabezados por el C. Miguel Ruiz Orozco representante de los inconformes.

Este bloqueo por la Inconformidad del comité de regularización de los predios Huizapa, Agua Caliente Nuevo Agua Caliente y Belisario Domínguez del Ejido Sesecapa Municipio de Mapastepec; predios que mantienen en posesión (no han definido que vía utilizar para regularizarlos).

1 de 3

SITUACIÓN ACTUAL: la Dirección de asuntos Agrarios de la Secretaría General de Gobierno notificó a los C. EVER RODRÍGUEZ PAZ y C. ISMAEL DOMÍNGUEZ FLORES, representante de ambos grupos posesionarios de los predios » Huizapa Sesecapa, Agua Caliente y Nuevo Agua Caliente», ubicados en el municipio de Mapastepec, sobre los lineamientos del proceso de Regularización.

En reunión de fecha 24 de febrero, el comité de regularización, expresó que tentativamente realizarán una manifestación bloqueando la carretera federal a la altura de la comunidad Sesecapa el día lunes 26 de febrero de 2024, hasta que el Gobierno del Estado les brinde el documento de certificado de propiedad de dichos predios.

Hasta el momento en espera de ser atendidos por las autoridades correspondientes.