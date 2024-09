EL ORBE AL MOMENTO: C. MARIA SANDRA VILLALOBOS VENTURA SECRETARIA GENERAL DEL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAPACHULA, CHIAPAS Por este medio y en seguimiento a la atención recibida por la Dirección General de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República y atención Ciudadana de la Secretaría de Gobernación; en atención a su petición me permito invitarle a una audiencia con una comitiva no mayor de 5 personas de su agrupación, para ser escuchados y se generen los mecanismos de atención ciudadana pertinentes. Cita a las 12:30 horas del próximo 6 de marzo de 2024, en la Oficina de Representación de la SEGOB en Chiapas, ubicada en el 2do. Piso de Palacio Federal con dirección en la 2ª Oriente Norte No. 227, ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Favor de confirmar a los teléfonos 9616141023, 9616043489, y/o al correo segob.chiapas@gmail.com ATENTAMENTE MTRO. BOLÍVAR E. MORALES ALTAMIRANO REPRESENTANTE DE LA SEGOB EN EL ESTADO DE CHIAPAS