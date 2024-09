EL ORBE AL MOMENTO: En la nueva era de Chiapas lo más importante no son los partidos ni los colores, sino las personas, sostuvo Luis Armando Melgar Bravo al cerrar su primera semana en campaña rumbo al Senado de la República.

“A mí me da mucho gusto que mis paisanos chiapanecos, cuando te brindan la confianza, te recuerdan y apoyan siempre. A mí me dicen “mi Melgar”, reconocen la marca más allá de colores y partidos, porque lo importante son la persona, una persona que habla de frente, que acompaña, que no miente.”