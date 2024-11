Problema de la basura afecta a todos.

* Mayoría de recolectores están descompuestos

Tapachula, Chiapas 4 de agosto de 2024.- El problema de la basura no es de ahora, sino que viene desde hace varias administraciones municipales anteriores. Lo malo es que no hay preocupación por resolver este fenómeno que afecta a todos en general, sobre todo en cuanto a imagen de la ciudad.

Armando de León, ciudadano tapachulteco, fue quien manifestó lo anterior, al tiempo de agregar que tal parece que los trabajadores municipales que realizan la recolección de basura, no se dan abasto, además de que no

cuentan con todos los camiones recolectores por estar descompuestos varios de ellos.En entrevista con el rotativo El Orbe, señaló que la falta de recolección no es al 100 por ciento, y que eso es causa de que en todas las esquinas del centro de la ciudad y de la mayoría de las colonias, estén los montones de basura, lo que lamentablemente deja ver una ciudad sucia.EL ORBE/Nelson Bautista