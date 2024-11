Miles de Venezolanos Quedan Varados en la Frontera Sur

Migrantes Denuncian que Pasan Meses de Espera Para que les den Cita.

*TAPACHULA SIGUE SIENDO EL EPICENTRO DE LA CRISIS MIGRATORIA, ANTE EL IMPARABLE ARRIBO DE MIGRANTES Y LA LENTITUD EN SUS TRÁMITES ANTE EL INM Y COMAR.

Tapachula 3 Agosto 2024.- Miles de venezolanos están varados en esta frontera sur de México, en espera de una cita para entrar y avanzar legalmente por territorio mexicano.

Utilizando el sistema de citas online llamado CBP One, a los extranjeros los mantienen en espera de una respuesta positiva.

Oscar Williams venezolano acompañado de su familia, y quien viene huyendo de los problemas poselectorales por los que atraviesa el país sudamericano, indicó lo difícil de su viaje por ocho países y varios días por la selva entre Colombia y Panamá.

Consideró que la frontera sur, México es la estancia más difícil o la peor de su travesía para intentar llegar a los Estados Unidos.

El cruce de migrantes de origen venezolanos por México se ha intensificado en los últimos días, debido a que Venezuela se encuentra convulsionada por la violencia e inseguridad.

Mientras tanto las autoridades migratorio mexicanas en esta región fronteriza, sigue con la estrategia de contener y retener en esta zona a los extranjeros de diversas nacionalidades, principalmente en Tapachula.

Según especialistas en temas migratorios internacionales, la migración venezolana no será un fenómeno de corto plazo. Se requiere de un enfoque a largo plazo, en donde las autoridades de México, siguen sin atender esta problemática.

Muchos venezolanos se quedan varados en ciudades como Tapachula, en territorio mexicano, en donde no encuentran trabajo y prácticamente viven de la caridad o del poco dinero que les mandan sus familiares o amigos desde el extranjero, así como no logran regularizar su situación migratoria para continuar su camino. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.