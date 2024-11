Deportivo Walker Vence con Marcador de 5-3 a Purificadora Delicias

En buen encuentro la oncena del Deportivo Walker derrota 5-3 a Purificadora Delicias el pasado fin de semana por la tarde, en el campo uno, en lo que fue la fecha 8 del Torneo de Liga 2024, en la categoría Veteranos Junior de la Liga de Futbol Asociación Médica, que preside David Olvera Santos.

Encuentro de mucha movilidad, los dos equipos explotaron en cada arribo al arco de enfrente, donde Walker fue el primero en abrir los cartones ante un rival que nunca bajó los brazos, y al final terminan ganando 5-3.

Los demás resultados que se dieron en esta fecha 7, fueron los siguientes, el campeón Panamericana se impone 4-1 a Barchelona; Magisterio golea 6-0 al Atlas; Geriátricos vence 5-3 al Atlético Civil; Liverpool reacciona y supera 3-1 a Evolution; y Real Soconusco bate 2-0 a Amigos FC.

EL ORBE/Virgilio Cruz

Rol de juegos jornada 9, domingo 25 de agostode 2024, campo Asociación Médica.

08:00 Walker Vs Barchelona

10:00 Purificadora Delicias Vs Liverpool

12:00 Geriátricos Vs Panamericana

14:00 Magisterio Vs Real Soconusco

16:00 Amigos FC Vs Atlético Civil