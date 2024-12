Choque Entre Combi y Camioneta Isuzu

*En la 17 Oriente.

Tapachula, Chiapas a 30 de agosto 2024.- La mañana de este viernes, un accidente de tránsito se registró sobre la 17 Oriente, justo frente a la sucursal de un banco, cuando una combi de la ruta Técnica-Lomas del Soconusco colisionó con una camioneta Isuzu Rodeo de color rojo.

El incidente, que ocurrió alrededor de las 9:30 a.m., Afortunadamente el percance no dejó personas lesionadas, aunque ambos vehículos sufrieron daños en la carrocería. Según testigos, la combi se dirigía hacia en la 17 oriente cuando no medió su distancia y chocó con la camioneta, que transitaba en el mismo sentido.

Las autoridades de tránsito arribaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y facilitar la fluidez del tráfico, que se vio afectado por el percance.

No se reportaron heridos, pero se recomienda a los automovilistas que transiten con precaución. El orbe/ carlos montes