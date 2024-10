Un peligro los tuk-tuk en carretera.

Cacahoatan, Chiapas a 16 de octubre 2024.- Aunque es un medio de transporte, se tiene que decir que no está regulado, ni existe en la ley los famosos «tuk-tuk».

Si llegan a ser económicos, pero a que precio. En la imagen se puede apreciar que no trae protección como un casco el conductor, mucho menos el usuario.

Es urgente que la autoridad correspondiente tome cartas en el asunto, ya que es un peligro para el conductor de un vehículo particular y para ellos que brindan ese servicio exponiendo la vida. El Orbe/ Redacción.