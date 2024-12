Totalmente gratuito, ingreso para la Universidad Nacional Rosario Castellanos sede Comitán

-Ya está abierta la convocatoria y cierra este 21 de diciembre; son ocho carreras y el alumnado no pagará nada por estudiar.

A iniciativa de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en Chiapas se pondrá en marcha la Universidad Nacional Rosario Castellanos con sede en Comitán de Domínguez y la convocatoria para que las y los chiapanecos estudien en ella, ya está abierta.

Para la Unidad Académica Estatal de Comitán se abrirán en total 2 mil espacios, para las licenciaturas en Economía y Desarrollo Sostenible, Desarrollo Comunitario para el Bienestar, Derecho y Criminología, Derecho y Seguridad Ciudadana, Turismo, Relaciones Internacionales, Administración y Comercio, y Mercadotecnia y Ventas; la información específica puede consultarse en https://rcastellanos.cdmx.gob.mx/

Es importante mencionar que la convocatoria cierra este 21 de diciembre hasta las 23:59 horas, las y los interesados pueden registrarse en un sistema específico al cual tendrá acceso en esta dirección electrónica: https://rcastellanos.cdmx.gob.mx/micrositio-pirc

Para el registro, que solo podrá hacerse en línea, las y los aspirantes deben de cumplir con estos requisitos:

*Contar con certificado de estudios de bachillerato. En caso de que el aspirante aún no cuente con dicho documento, deberá presentar una constancia acompañada del historial académico, emitidos por la institución educativa de procedencias firmados y sellados en lo donde se mencione que ha concluido y acreditado en su totalidad el bachillerato. No se considerarán válidas las constancias ni historiales académicos que indiquen un avance inferior al 100% con materias reprobadas o no cursadas, ya que se aplica la invasión de ciclos.

*En caso de ser extranjeros, comprobar su estancia legal en territorio nacional acreditando la calidad migratoria expedida por las autoridades mexicanas, de acuerdo con la Ley de Migración.

*También, contar con una cuenta vigente de gmail personal, intransferible y de uso exclusivo del interesado.

*Para quienes ya cuenten con una matrícula activa en la Universidad, podrán registrarse únicamente en el caso de que opten por cursar una carrera simultánea o subsecuente y cumplan con los requisitos que se mencionan en el Artículo 21 de los lineamientos de admisión, inscripción, trayectoria académica y preinscripción para licenciatura en la Universidad Nacional Rosario Castellanos.

El proceso de admisión se publicará el 10 de febrero de 2025; la inscripción virtual se efecturá del 13 al 21 de febrero y la validación del comprobante y entrega de documentos de manera presencial será del 24 de febrero al 1 de marzo.

Para consultar la convocatoria completa lo pueden hacer en: https://www.rcastellanos.cdmx.gob.mx/pirc-comitan-chiapas