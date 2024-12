Congreso reconoce entrega, lealtad y vocación de servicio de las Fuerzas Armadas Mexicanas

*Con la presencia del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, el presidente del Congreso entregó reconocimiento.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 31 de diciembre de 2024.- En sesión ordinaria, el diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, acompañado del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, como testigo de honor, entregó el reconocimiento a las Fuerzas Armadas Mexicanas por su vocación de servicio en la defensa de la soberanía nacional y la seguridad de las y los mexicanos.

En voz del diputado Mario Guillén Guillén, presidente de la Junta de Coordinación Política, el pueblo de Chiapas agradeció a las Fuerzas Armadas por su entrega, vocación de servicio y lealtad sin menoscabos en la defensa de la soberanía nacional, la integridad y seguridad del pueblo de México.

Reconocemos -enfatizó el presidente de la JUCOPO- el ilustre trabajo y el valiente andar de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Históricamente el Ejército Mexicano ha estado presente en los momentos más importantes de nuestra vida nacional, se les ha pedido mucho y han cumplido a cabalidad. El Ejército es una institución que ha permanecido como el pilar de honor, lealtad y servicio a la patria, manteniéndose limpia y sólida en su propósito de proteger a nuestra nación.

En un mensaje emotivo desde tribuna, el diputado Mario Guillén Guillén, recalcó: “Este Congreso, en representación del pueblo chiapaneco, les ofrece este reconocimiento como un símbolo de nuestra gratitud eterna. Que estas palabras sean un eco de la confianza que depositamos en ustedes y un llamado a seguir construyendo juntos un México y un Chiapas, fuerte y unido. A nombre de Chiapas les digo siempre leales, siempre con el corazón dispuesto a servir con este espíritu invencible que guíe sus pasos”.

En su discurso, destacó el trabajo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar en su lucha por la seguridad del estado. “Hoy, Chiapas enfrenta un momento complejo y doloroso. Durante los últimos años las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia fueron debilitadas, dejando a la población expuesta al embate de los grupos de la delincuencia, por eso, es necesario reconocer también el trabajo de nuestro gobernador, un líder capaz y comprometido que encabeza los esfuerzos por devolver la paz a nuestro estado. Su presencia en este acto no solo enaltece este recinto sino que nos convoca a trabajar juntos; por ello, evoco sus palabras: ‘Con respeto, pero con firmeza, con unidad y responsabilidad’, no quedará un solo delincuente que camine libre por nuestras calles y no descansaremos hasta que Chiapas viva en paz y armonía”.

Correspondió al general de División de Estado Mayor, José Joaquín Jiménez Cueto, comandante de la Séptima Región Militar, recibir el reconocimiento a nombre de las Fuerzas Armadas.

En su discurso detalló: “Somos el instituto armado que vela por la defensa de la integridad, autodeterminación, paz interior y salvaguardada de la soberanía nacional, en donde quiera que se nos requiera y en Chiapas no es la excepción”.

Las fuerzas armadas -reiteró el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas- somos una expresión viva del pueblo y nos honra contribuir en sus decisiones a través del cumplimiento de las misiones generales que nuestra Ley Orgánica nos establece; las cuales cumplimos con esmero y fervor, sin más pretensión que la satisfacción del deber cumplido. Pero a pesar de nuestra determinada y desinteresada motivación nos llena de orgullo constatar que el esfuerzo que las tropas realizan día y noche con entrega, disciplina, honestidad y lealtad hace posibles actos de esta naturaleza”.

Estuvieron presentes en el acto, el magistrado Juan Carlos Moreno Guillén, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura; el general de Brigada del Estado Mayor, Román Villalvazo Barrios, comandante de la 31 Zona Militar; general de brigada del Estado Mayor, Antonio Hernández Tejeda, coordinador Estatal de la Guardia Nacional en Chiapas; general de ALA, piloto aviador del Estado Mayor, Pedro Velázquez Rodríguez, jefe del Estado Mayor de la Región Aérea del Sureste.

Así como la secretaria General de Gobierno, Patricia Conde Ruiz; el fiscal General del Estado, Jorge Luis LLaven Abarca; el secretario de Seguridad del Pueblo de Chiapas, Oscar Aparicio Avendaño; además de integrantes del gabinete legal y ampliado.

Al final, el presidente del Congreso declaró clausurados los trabajos del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al primer año de ejercicio constitucional de esta Sexagésima Novena Legislatura; al tiempo que declaró instalados los trabajos de la Comisión Permanente.